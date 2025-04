Bundesregierung sei ehrlich, wo bleibt das BGG? Ach, ich hab grad echt Besseres zu tun

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Meme zum Verbleib des BGG

Foto: omp

Berlin (kobinet) Der Unmut und die Ungeduld der Behindertenverbände angesichts des vermeintlichen Stillstands in Sachen Umsetzung der im Koalitionsvertrag versprochenen Gesetzesreformen zur Barrierefreiheit war auch diese Woche förmlich zu greifen. In Anlehnung an eine "legendäre Szene" aus der Dokumentation der Beckhams auf Netflix, die in den sozialen Netzwerken als Meme verwendet wird, hat Juliane Harms aus Berlin mit Hilfe Künstlicher Intelligenz etwas gebastelt und ein Meme produziert, dass der viele Aktive seit Monaten beschäftigende Frage nachgeht, wo der Referentenentwurf für die Reform des Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) für mehr Barrierefreiheit bleibt. Die kobinet-nachrichten veröffentlichen daher das Werk von Juliane Harms und beleuchten auch die Frage für all die nicht so in den sozialen Medien Erfahrenen, was ein Meme ist.

In der von Juliane Harms auf die aktuelle Diskussion um das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) ausgewählten Szene erzählt Victoria, dass sie aus der Working Class kommt und David bittet sie ehrlich zu sein, während er den Kopf durch die Tür ins Zimmer steckt. In dem von Juliane Harms angepassten Meme lautet der Dialog auf die Reform des BGG angepasste Szene so:

„Regierung: Inklusion ist ein must have“. Die Verbände antworten: „Ach ja? Und wann bekommen wir den Referentenentwurf vom BGG?“

„Regierung: Ja. Aber wir sind doch gerade …“ Die Verbände antworten: „Sei ehrlich. Wann kriegen wir ihn?

„Regierung: Ach … Ich hab grad echt Besseres zu tun.“ Die Verbände antworten: „Danke. Das wollte ich hören.“

Link zum Ausschnitt aus der Doku in strengem Dialekt, in dem Victoria erzählt, wie hart die Eltern gearbeitet haben. Und, dass beide Eltern aus der working class kommen. Und David sagt, sie soll sagen, mit welchem Auto sie von der Schule abgeholt wurde, um zu ziegen, dass ihre Eltern nicht unbedingt aus der Working Class kamen

Und was ist nun ein Meme?

Dazu hat Juliane Harms für die kobinet-nachrichten Chat GPT konsultiert, also die Künstliche Intelligenz um eine Antwort bemüht: „Ein Meme (ausgesprochen: miem) ist ein virales, meist humorvolles Bild, Video oder Text, das Ideen, Stimmungen oder kulturelle Bezüge auf einfache und oft satirische Weise vermittelt. Es verbreitet sich schnell und wird oft von Nutzern verändert oder weiterentwickelt, um es an neue Kontexte anzupassen. Typischerweise greift ein Meme auf Popkultur, soziale Trends oder aktuelle Ereignisse zurück, um eine Botschaft zu vermitteln, die von vielen Menschen verstanden wird. Es ist eine Form der digitalen Kommunikation, die Emotionen oder Meinungen prägnant und oft spielerisch ausdrückt.“

Noch Fragen?

Wer noch Fragen hat, kann diese am besten direkt an die Bundesregierung richten. Vielleicht kriegt ja jemand raus, ob die wirklich gerade Besseres zu tun hat, als sich um längst überfällige und im Koalitionsvertrag verankerte gesetzliche Regelungen zur Barrierefreiheit zu kümmern. Aber vielleicht kommt ja die Antwort, dass das Gesetzgebungsverfahren nun endlich vom Bundesjustizministerium frei gegeben wurde und am Ende ein gutes Gesetz zur Sicherstellung von Barrierefreiheit raus kommt, wie es diese in anderen Ländern zum Teil schon seit Jahrzehnten gibt.

Link zum Aufruf „Barrierefreiheit Jetzt! Versprochen ist versprochen …, der von über 50 Organisationen unterstützt wird