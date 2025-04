Rollstuhlbasketballer aus München kommen an den Rhein

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Rollstuhlbasketball - ein Spiel harter Kämpfe

Foto: Gero Müller-Laschet

KÖLN (kobinet) Im Rollstuhlbasketball findet das traditionelle Karnevalsduell in dieser Saison bereits am Saisonanfang statt - an diesem Samstag, dem 12. Oktober begrüßen die Köln 99ers um 17.00 Uhr die Gäste RBB München Iguanas, die aus München an den Rhein kommen. Auf die Fans der beiden Teams wartet neben einem spannenden Match auch ein Gewinnspiel des Hauptsponsors und Spieltagspartners Toyota Deutschland. Als Preis wird ein VIP Ticket für zwei Personen für ein Heimspiel der Wahl der Besucherinnen und Besucher bei den Kölner Haien verlost, bei dem sich der Kölner Partner Toyota ebenfalls seit vielen Jahren als Hauptsponsor engagiert.

In den vergangenen Spielzeiten fand die Partie gegen das Team aus der bayrischen Landeshauptstadt, regelmäßig zur Jecken-Jahreszeit in Köln statt und einige der Münchner Spieler nutzen die Gelegenheit in der Domstadt zu feiern. Traditionell erhalten die Iguanas auch lautstarke Unterstützung ihres eigenen Fanclubs in Köln.

Für welches Team es an diesem Samstag etwas zu feiern gibt, muss sich noch herausstellen. Beide Teams sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet und wollen sicher die ersten Punkte einfahren. Die Iguanas hatten zum Auftakt den Deutschen Meister RSV Lahn-Dill zu Gast und mussten vor heimischem Publikum eine 43:66 Niederlage hinnehmen. Dabei gestalteten die Iguanas die Partie deutlich knapper als viele erwartet hätten und mussten erst im Schlussviertel den Favoriten ziehen lassen.

Für die Hausherren heißt es in jedem Fall, mit höchster Konzentration in diese Partie zu gehen und die Gäste aus München zu keiner Zeit zu unterschätzen und sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Die Kölner freuen sich jedenfalls darauf, vor den lautstarken Fans zu spielen und geben alles, um die Punkte in Köln zu behalten.