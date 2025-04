ISL Bayern mit neuem Vorstand tritt gegen Leistungskürzungen ein

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

ISL

Foto: ISL

München (kobinet) Anfang Oktober 2024 wurde der Vorstand des Landesverband der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Bayern neu gewählt. "Michael Gerr, Kristina Biburger und Stefan Sandor führen jetzt die Interessenvertretung der Independent Living Bewegung in Bayern. Die Leistungsträger wollen wieder die Teilhabe behinderter Menschen durch willkürliche Leistungskürzungen einschränken. Der Landesverband der ISL Bayern wird entschiedenen Widerstand gegen eine weitere Entrechtung von Menschen mit Behinderung in Bayern leisten", wie Daniela Maier aus München den kobinet-nachrichten mitteilte.

„Die Rechte aus der UN-Behindertenrechtskonvention sind nicht verhandelbar und müssen von den Sozialleistungsträgern ohne Abstriche geschützt und geachtet werden“, heißt es weiter im Bericht über das Treffen des Landesverbandes der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Bayern von Daniela Maier.