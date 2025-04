Alexander Ahrens unterwegs in Sachen Arbeit für behinderte Menschen

Alexander Ahrens von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) setzt sich seit langem für einen inklusiven Arbeitsmarkt und mehr Chancen für behinderte Menschen im Arbeitsleben ein. Diese Woche tauchte er tief in die Praxis ein: "Vorgestern noch den Hashtag # Inklusionspreis an Markus Protze und sein Unternehmen Protze GmbH verliehen und heute selber beim Hashtag # Schichtwechsel in der Tischlerei vom FSD Lwerk Berlin Brandenburg GGmbH in Halensee einiges an Holz geschliffen bis es qualmt. Harte Arbeit, die Konzentration erfordert und man echt nicht unterschätzen sollte. Zudem gute Gespräche mit Standortleiter Christian Meyerdierks u.a. zum Thema Budget für Arbeit gehabt. Vielen Dank für die Offenheit, Gastfreundschaft und die vielen Einblicke." So kommentierte Alexander Ahrens seine Eindrücke in Sachen Beschäftigung behnderter Menschen von dieser Woche auf LinkedIn.