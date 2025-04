Wie können Berufsbetreuer die Inklusion behinderter Menschen fördern und begleiten?

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Cover des IGEL-Podcast zum Thema Berufsbetreuung

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Wie können Berufsbetreuer die Inklusion der Menschen mit Behinderung fördern und begleiten?" So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Zu Gast beim Inklusator Sascha Lang ist dieses Mal Peter Berger, Vorstandsmitglied des Bundesverbands der BerufsbetreuerInnen, der spannende Einblicke in die Arbeit und Herausforderungen des Berufs bietet.

„In der aktuellen Episode des IGEL-Podcasts (Inklusion Ganz Einfach Leben) vom 10. Oktober 2024 beleuchten wir den oft wenig beachteten Beruf der BerufsbetreuerInnen. Zu Gast ist Peter Berger, Vorstandsmitglied des Bundesverbands der BerufsbetreuerInnen, der spannende Einblicke in die Arbeit und Herausforderungen des Berufs bietet. Die rechtliche Betreuung hilft Menschen mit Behinderungen, ihre rechtlichen Angelegenheiten zu regeln und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Doch auch rechtliche Hürden und unzureichende Vergütung stellen die BetreuerInnen vor große Herausforderungen. Im Gespräch erfahren wir, wie BerufsbetreuerInnen nicht nur rechtliche Unterstützung leisten, sondern auch dabei helfen, Leistungen zur Teilhabe zu sichern und bürokratische Barrieren zu überwinden. Peter Berger erläutert, warum eine bessere Qualifizierung und angemessene Bezahlung notwendig sind, um die Qualität der Betreuung zu gewährleisten. Wir gehen der Frage nach, Wie Berufsbetreuer die Inklusion der Menschen mit Behinderung fördern und begleiten können. Mehr Infos zum Verband gibt es unter: https://www.berufsbetreuung.de/„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast