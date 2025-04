Vorbereitung der Special Olympics Nationalen Spielen Saarland 2026 beginnt

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Die Teilnehmenden der 1. Kuratoriumssitzung für die Special Olympics Nationalen Spiele Saarland 2026

Foto: Julia Hübner

SAARBRÜCKEN (kobinet) Die erste Kuratoriumssitzung zu den Special Olympics Nationalen Spielen Saarland 2026 hat stattgefunden. Am Sportcampus Saar in Saarbrücken kamen dazu am Montag auf Einladung von Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland und Reinhold Jost, Minister für Inneres, Bauen und Sport, die Mitglieder zusammen. Ziele der konstituierenden Sitzung waren neben dem persönlichen Kennenlernen der anwesenden Mitglieder die Vorstellung der Zusammensetzung und die Klärung der Funktion und Aufgaben des Kuratoriums für die Special Olympics Nationalen Spiele Saarland 2026. Den Vorsitz des Kuratoriums übernehmen Christiane Krajewski und Reinhold Jost.

Das Kuratorium hat die Aufgabe, die nachhaltige Entwicklung von Special Olympics und die Inklusion im Saarland sicher zu stellen. Dazu gehören für die Nationalen Spiele die Unterstützung bei der Akquise von Finanz- und Sachmitteln, die Einbindung und Vernetzung der Öffentlichkeit, Politik und Organisationen, die Stärkung der bundesweiten Wahrnehmung der Gastgeberregion und die Förderung der Bewusstseinsbildung für Inklusionsaufgaben.

Als strategisches Ziel für Saarland 2026 wurde der Ausbau der Nationalen Spiele zur bedeutendsten inklusiven Multisport-Veranstaltung in Deutschland mit internationalem Charakter ausgemacht. Zentral dabei: Begegnungen schaffen. Durch die Aktivierung der Bevölkerung und Flexibilisierung des Wettbewerbsplans sowie der Entwicklung neuer Formate sollen die höchsten Zuschauenden-Zahl aller Zeiten erreicht werden. Weitere zentrale Ziele sind die Erhöhung des Organisationsgrades von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung bundesweit und im Saarland selbst, sowie das Nutzen der Aufmerksamkeit der Veranstaltung für gesellschaftliche Themen, um Zugänge zum Sport zu schaffen und inklusive Angebote zu stärken.

Weitere Themen auf der Kuratoriumssitzung waren unter anderem Beteiligungsmöglichkeiten und Unterstützungsbedarfe – als Volunteer, beim Rahmenprogramm, in Schul- und Fanprojekten oder beim Host Town Programm – sowie die Diskussion zur nachhaltigen Ausrichtung der Spiele.