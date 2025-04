Festveranstaltung: 30 Jahre Grundgesetz-Änderung und 15 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Foto: Rolf Barthel

Berlin (kobinet) Zu einer Festveranstaltung mit dem Titel "30 Jahre Grundgesetz-Änderung Artikel 3 und 15 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland" lädt der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, für den 4. November 2024 um 17:30 Uhr (Einlass ab 16:30 Uhr) ins Gasometer Berlin, EUREF-Campus 17, in 10829 Berlin ein. "Am 15. November 2024 jährt sich zum 30. Mal das Inkrafttreten der für Menschen mit Behinderungen wohl wichtigsten Änderung des Grundgesetzes. Der Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes wurde um den Satz 'Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.' ergänzt. Gleichzeitig jährt sich in diesem Jahr das Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland zum 15. Mal", heißt es in der Einladung zur Veranstaltung.

„Es ist mir ein besonderes Anliegen, diese beiden erfreulichen Anlässe zu nutzen, um das Engagement derjenigen zu würdigen, die sich unermüdlich für die Rechte der Menschen mit Behinderungen einsetzen und eingesetzt haben. Dazu zählen unter anderem Aktivistinnen und Aktivisten sowie die Verbände der Menschen mit Behinderungen, die die Arbeit der Bundesregierung konstruktiv und mit Nachdruck begleiten“, schreibt Hubertus Heil in der Einladung zur kostenfreien Veranstaltung, für die man sich noch bis 14. Oktober 2024 anmelden kann.

Link zur Anmeldemöglichkeit für die Veranstaltung am 4. November 2024