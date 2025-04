Eindrücke von der Lesung Zündeln an den Strukturen in Oberaudorf

"Dieser kurze Film zeigt die Buchpräsentation von Ottmar Miles-Paul an der Inklusiven Privaten Petö Schule in Oberaudorf. Der Buchtitel lautet: 'Zündeln an den Strukturen'." So wird der gut siebenminütige Filmbeitrag auf YouTube angekündigt, den der Filmemacher Sven Dahnk von der Lesung Ende Juni in Oberaudorf erstellt hat. Das besondere an dieser Lesung war, dass die Schüler*innen der inklusiven Schule zentrale Rollen bei der Begrüßung, Diskussion und der Lesung übernommen haben. So fungierte beispielsweise ein ehemaliger Schüler der Schule als Leseassistent für den sehbehinderten Romanautor Ottmar Miles-Paul. Wer beim heutigen schmudeligen Wetter, vielleicht in eine Decke gehüllt und mit warmem Tee versorgt, eine Lesung aus dem Roman, der sich mit der Situation in Werkstätten für behinderte Menschen und Alternativen dazu beschäftigt, verfolgen möchte, kann dies im Rahmen einer Online-Lesung des Zentrum selbstbestimmt Leben Stuttgart tun, die am 10. Oktober 2024 um 18:00 Uhr ohne Anmeldung möglich ist.