Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

bifos-Logo: Empowerment zur Selbstvertretung

Foto: bifos

Berlin (kobinet) "Mut zur Selbst-Vertretung – die letzte Gelegenheit. Im nächsten Jahr findet wieder diese Weiterbildung statt: Empowerment zur Selbstvertretung Sie können sich ab jetzt für die Teilnahme bewerben." So heißt es in der Ausschreibung in Leichter Sprache, die nun vom Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) veröffentlicht wurde. Dabei geht es um die Weiterbildung mit dem Titel "Empowerment zur Selbstvertretung behinderter Menschen", die 2025 online und zum letzten Mal im Rahmen dieses Projektes durchgeführt wird. "Im Jahr 2025 gibt es einen Kurs am Computer. Wir machen regelmäßig eine Video-Konferenz. Das machen wir mit dem Programm ZOOM", heißt es weiter in der Ankündigung in Leichter Sprache auf die Juliane Harms, die das von der Aktion Mensch geförderte Projekt und die damit verbundene Empoerment-Weiterbildung koordiniert, die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.

„Die Weiterbildung ist von März bis Oktober 2025.

Die Weiterbildung ist am Computer.

Sie ist kostenlos.

Sie können sich bis zum 30. November 2024 bewerben.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an: [email protected]

Bis zum 15. Januar 2025 entscheiden wir:

Diese Personen können an der Weiterbildung teilnehmen.

Wir informieren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen“, heißt es weiter in der Ausschreibung in Leichter Sprache.

Weitere Infos zur Bewerbung finden Sie auf dieser Internet-Seite:

Infos zur Weiterbildung Empowerment

Link zur Ausschreibung in Leichter Sprache