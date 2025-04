60 Jahre Aktion Mensch: Ein entscheidender Partner für Inklusion

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Verena Gotzes

Krautheim (kobinet) Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Aktion Mensch, Deutschlands größter privater Förderorganisation im sozialen Bereich, hebt der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) die bedeutende Rolle der Aktion Mensch bei der Förderung zahlreicher Projekte hervor, die den Menschen mit Behinderung zugutekommen. In den letzten sechs Jahrzehnten hat die Aktion Mensch über 5,4 Milliarden Euro in soziale Projekte investiert, um die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen sowie von Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu verbessern. Viele dieser Initiativen wären ohne die Unterstützung der Aktion Mensch nicht möglich gewesen, heißt es vonseiten des Verbands.

„Dank der Förderung der Aktion Mensch konnten wir zahlreiche Projekte umsetzen, die die Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung stärken“, erklärte Verena Gotzes, Bundesvorsitzende des BSK. „Die langjährige Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch ist für uns von unschätzbarem Wert und ein Schlüssel zu mehr Inklusion in unserer Gesellschaft.“ Die Aktion Mensch habe nicht nur finanzielle Mittel bereitgestellt, sondern auch durch ihre Kampagnen und Initiativen wie „Aktion Grundgesetz“ und „Ich will kein Mitleid. Ich will Respekt“ entscheidende gesellschaftliche Impulse gesetzt. Diese Initiativen hätten dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu schärfen und Inklusion in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion zu rücken.

„Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserer Arbeit dazu beigetragen haben, Barrieren abzubauen und eine inklusive Gesellschaft zu fördern“, so Gotzes weiter. „Doch die Herausforderungen sind weiterhin groß. Umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam mit der Aktion Mensch und anderen Partnern an der Schaffung einer barrierefreien Zukunft arbeiten.“ Der BSK freut sich auf die kommenden Jahre der Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch und wird weiterhin alles daran setzen, die Inklusion von Menschen mit Behinderung voranzutreiben, heißt es in der Presseinformation des BSK zum 60. Jubiläum der Aktion Mensch.