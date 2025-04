Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Gebärdensprache

Foto: Pixabay/Elf-Moondance

WINTERTHUR (kobinet) Sonos, der Schweizerische Hörbehindertenverband bietet auf seiner Internetseite, die Gebärdensprache in solch einem Umfang zu erlernen, dass sich jeder in ausgewählten auch mit dieser Sprache verständigen kann. Aktuell gibt es dabei ein neues Lernmodul zum Thema "Unfall". Es bietet die Möglichkeit, neue Vokabeln und Sätze zu erlernen mit denen man sich dann in Notsituationen mit Gebärdensprache verständlich machen kann.

Das Lernmodul Unfall ist Teil der Reihe mit Lernmodulen zum Thema Gesundheit, die zusammen mit Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen entwickelt wurden. Die Fachpersonen kümmern sich darum, dass die neuen Lernmodule inhaltlich korrekt und relevant sind. So stehen im Ernstfall Wörter und Sätze zur Verfügung, die helfen sollen, die Kommunikation zu erleichtern und das Eis zu brechen.

Mehr über dieses Lernprogramm ist auf der sonos-Internetseite zu erfahren