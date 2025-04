Behindertenbeirat München ruft zur Demonstration am 25. Oktober auf

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Sharepic zur Demo des Behindertenbeirat München am 25. Oktober 2024 um 14:30 Uhr auf dem Odeonplatz

Foto: Behindertenbeiat München

München (kobinet) Der Behindertenbeirat der Landeshauptstadt München ruft für den 25. Oktober 2024 zur Teilnahme an der Großdemonstration zur Stärkung der Rechte behinderter Menschen auf. Unter dem Motto "Auch wir sind München“ werden sich Menschen mit und ohne Behinderungen am 25. Oktober um 14.30 Uhr am Odeonsplatz in München treffen. Um 15 Uhr startet der Demo-Zug mit Samba-Musik durch die Münchner Innenstadt. Gegen 16 Uhr wird der Odeonsplatz wieder erreicht werden und eine Abschlussversammlung stattfinden, heißt es in einer Presseinformation des Behindertenbeirat München.

Bei der Demonstration und Kundgebung werden die Facharbeitskreise des Behindertenbeirats sowie dessen Mitgliedsvereine mit selbstgestalteten Postern, Schildern und Fahnen auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Zentrale Forderung ist die vollständige Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die im Jahr 2009 von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert wurde, jedoch bis heute nur äußerst bruchstückhaft umgesetzt wurde. Dementsprechend ist die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung sowie deren Gleichstellung in sehr vielen Lebensbereichen kaum möglich, wie es im Aufruf heißt.

Aus diesem Grund rufen die Organisatoren mit den Forderungen

Ich will reisen!

Ich will in die Schule!

Ich will wohnen!

Ich will arbeiten!

Ich will in die Kneipe!

Ich will Barrierefreiheit!

Ich will dabei sein!

zur Teilnahme auf.

„Im Sinne der Inklusion ist ein möglichst großer Teilnehmerkreis aus allen gesellschaftlichen Gruppen erwünscht, ob mit oder ohne Kontakt zum Thema Behinderung“, heißt es vom Behindertenbeirat der Stadt München. Ansprechpartnerin für Fragen ist: Nadja Rackwitz per Mail unter [email protected].

Mehr Informationen sind auf der Internetseite des Behindertenbeirats München zu finden: https://www.behindertenbeirat-muenchen.de/

Infos zum Veranstalter:

Der Behindertenbeirat der Landeshauptstadt München gehört zu den offiziellen Beiräten der Münchner Stadtregierung. Aufgabe ist es, die Landeshauptstadt München bezüglich Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu beraten. Das Gremium ist in acht Facharbeitskreisen organisiert: Arbeit, Frauen, Freizeit & Bildung, Mobilität, Schule, Tourismus, Unterstützungsangebote und Wohnen.