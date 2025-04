Wie entwickelt sich Inklusion in den Bundesländern – Jenny Armbruster zu Gast beim IGEL-Podcast

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

IGEL

Foto: Sascha Lang

„In dieser Episode von ‚IGEL Inklusion Ganz Einfach Leben‘ startet eine neue Serie: *Landesbehindertenbeauftragte im Gespräch*. Jeden ersten und letzten Sonntag im Monat sprechen wir bis Mai 2025 mit den Landesbehindertenbeauftragten der Bundesländer über ihre Arbeit, Herausforderungen und Erfolge. Zum Auftakt ist Janny Armbruster, die Landesbehindertenbeauftragte von Brandenburg, zu Gast. Wir erfahren, wie sich die Inklusion in Brandenburg entwickelt und welche Barrieren noch zu überwinden sind – insbesondere im Bereich Bildung und Arbeitsmarkt. Janny Armbruster berichtet, wie wichtig es ist, Menschen mit Behinderung eine starke Stimme zu geben und warum die schulische Inklusion in Brandenburg noch immer eine große Herausforderung darstellt. Weitere Themen: die Rolle von Förderschulen, der Fachkräftemangel und der Übergang von Werkstätten auf den ersten Arbeitsmarkt. Die Episode bietet einen Einblick in die Strukturen der Behindertenpolitik in Brandenburg und diskutiert, welche Schritte notwendig sind, um Inklusion auf allen Ebenen vo ranzutreiben. Hört rein und erfahrt mehr über die aktuelle Lage der Inklusion in Brandenburg und wie sich Janny Armbruster für Menschen mit Behinderung einsetzt. Link: https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/beauftragte/landesbehindertenbeauftragte/„, heißt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcast.

Link zum aktuellen IGEL-Podcast mit Jenny Armbruster

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts