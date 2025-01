Nach dem Studium auch mit Behinderung in das Berufsleben

Bücher laden zum Lesen ein

Foto: Pixabay/VECTOR_STUDIO

Berlin (kobinet) Das Studium auch mit Behinderung geschafft - ähnlich wie beim Übergang von der Schule ins Studium stellt auch der Einstieg in das Berufsleben einen neuen, zentralen Lebensabschnitt dar. Neben den damit einhergehenden Herausforderungen, Barrieren und Entscheidungsmöglichkeiten drängen sich meist auch Fragen zu den Bewerbungsunterlagen und der Selbstdarstellung im Vorstellungsgespräch auf. Zusätzlich zu den behinderungsspezifischen Fragestellungen, wie beispielsweise der richtigen Kommunikation der eigenen Behinderungen gegenüber Arbeitgebern oder Personalern im Bewerbungs- und Auswahlverfahren müssen die Betroffenen auch viele allgemeine Fragen für sich klären.

Für Menschen, die an diesem weiteren Lebensabschnitt stehen, bietet iXNet Ende Oktober einstündige, virtuelle und kostenfreie Info-Veranstaltung. Diese richtet sich vorrangig an Hochschulabsolventen mit Behinderungen. Darüber hinaus sind auch interessierte Personen und Akteure aus dem Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Im Anschluss an den fachlichen Impulsvortrag bekommen Sie die Möglichkeit, sich mit weiterführenden beziehungsweise eigenen Fragen aktiv in die Veranstaltung einzubringen.

Gerne können Interessentinnen und Interessenten ihre Fragen zum Schwerpunktthema der iXNet-Veranstaltung vorab mit ihrer Anmeldung zukommen lassen.

Eine Anmeldung ist bis zum 17. Oktober über dieses Online-Formular möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte auch darüber informiert werden ob Barrierefreiheitsbedürfnisse in Form von Schriftsprachdolmetschern oder Gebärdensprachdolmetschern bestehen.