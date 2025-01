Flagge Bundesland Bremen

Foto: Gemeinfrei, public domain

Bremen (kobinet) "kurz aufstehen muss möglich sein, sonst geht's nicht“, unter diesem Motto findet am 30. Oktober 2024 ab 15:00 Uhr im Martinsclub, Buntentorsteinweg 24/26 in Bremen die Vorstellung der Studie zur barrierefreien gynäkologischen Versorgung im Land Bremen statt, auf die der Landesbehindertenbeauftragte von Bremen, Arne Frankenstein, aufmerksam macht. Um die gynäkologische Versorgung für Frauen mit Mobilitätsbehinderungen im Land Bremen zu verbessern, wurde durch die Landesfrauenbeauftragten und den Landesbehindertenbeauftragten eine Studie initiiert, welche die Nachfrage nach und die Zufriedenheit mit ambulanter barrierefreier gynäkologischer Versorgung erhebt. Nun werden die Ergebnisse der Studie vorgestellt.

Es wurden 1.893 Frauen mit einem aG-Vermerk im Schwerbehindertenausweis im Land Bremen angeschrieben und viele haben ihre Erfahrungen und Bedarfe zurückgemeldet. Ferner nahmen an der Studie auch Gynäkolog:innen sowie Leistungsanbieter der Eingliederungshilfe teil und gaben an, welche barrierefreien Angebote sie bereithalten können. Beauftragt wurde die Studie durch die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz und mit Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigung und des Amt für Versorgung und Integration. Die Ergebnisse der Studie sowie daraus resultierende Handlungsempfehlungen werden nun am 30. Oktober das erste Mal umfänglich vorgestellt.

„Die Veranstaltung ist kostenlos und barrierefrei zu erreichen. Zur Planung von weiteren Unterstützungsmöglichkeiten möchten wir Sie bitten, Ihren konkreten Bedarf an Deutscher Gebärdensprache oder anderen Notwendigkeiten frühzeitig anzumelden“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung