ENIL Freedom Drive setzte Impulse für Selbstbestimmtes Leben

Foto: ENIL

Brüssel (kobinet) Der Freedom Drive 2024, für den vom 23. bis 25. September 2024 über 300 meist selbst behinderte Teilnehmende aus verschiedenen Teilen der Europäischen Union nach Brüssel gereist waren. war ein lebendiger Raum für den Austausch innovativer Praktiken, um Fortschritte auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben für Menschen mit Behinderung zu erzielen. Die Veranstaltung setzte entscheidende Impulse für Aktivismus und das Eintreten für politische Veränderungen. Dies schreibt Florian Sanden vom Europäischen Netzwerk zum selbstbestimmten Leben Behinderter (ENIL) in seinem Bericht für die kobinet-nachrichten. Während einer Anhörung im Europäischen Parlament und der Konferenz hob Florian Sanden, der politische Koordinator von ENIL, u.a. das wichtige Thema der Finanzierung hervor. Der öffentliche Sektor hält ein gescheitertes System der Trennung von Dienstleistungen am Leben, indem er enorme finanzielle Mittel ausgibt, durch EU-Fonds, durch gezielte Subventionen und durch die Sozialversicherung.

ENIL Freedom Drive setzt Impulse für Selbstbestimmtes Leben

Der Freedom Drive 2024 war ein lebendiger Raum für den Austausch innovativer Praktiken, um Fortschritte auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben für Menschen mit Behinderung zu erzielen. Die Veranstaltung setzte entscheidende Impulse für Aktivismus und das Eintreten für politische Veränderungen.

Bericht von Florian Sanden, [email protected]

Der Freedom Drive 2024 ist vorbei. Vom 23. bis 25. September waren über 300 Teilnehmer, die überwiegende Mehrheit davon Menschen mit Behinderung, bei uns in Brüssel. In mehreren Veranstaltungen diskutierten sie mit hochkarätigen Referenten über wichtige Themen. Während unseres Protestes erhoben sie ihre Stimme, um auf ein Ende der Segregation und die volle Unterstützung von Inklusion und Empowerment zu drängen.

Ungerechtigkeiten und Menschenrechtsverletzungen gegenüber behinderten Menschen

Katrin Langensiepen, Mitglied des Europäischen Parlaments und Gastgeberin unserer parlamentarischen Anhörung, erläuterte einige der Ungerechtigkeiten und Menschenrechtsverletzungen, denen behinderte Menschen immer noch ausgesetzt sind. Langensiepen ist selbst behindert und musste die diskriminierende Haltung überwinden, dass niemand sie vor einer Kamera sehen wollte, die ihr häufig mitgeteilt wurde. Sie hat sich nicht einschüchtern lassen und ist Europaabgeordnete geworden.

„Niemand hat das Recht, mir vorzuschreiben, was ich zu tun habe“.

Leider sind behinderte Menschen im Europäischen Parlament fast nicht vertreten. Von den über 700 Abgeordneten sind nur 3 behindert.

An die Adresse der Freedom Drivers gerichtet, kritisierte Langensiepen scharf, dass behinderte Frauen in Heimen häufig Opfer von Zwangssterilisationen werden. Regierungen und Behörden setzten immer noch den Großteil der finanziellen Mittel für die Aufrechterhaltung von Segregationsdiensten wie Heimen und geschützten Werkstätten ein. Das Verhalten der Anbieter solcher Dienste kann sehr schändlich sein:

„Sie drohen dir, sie spucken dich an, sie kämpfen für das System“.

Wege zum Wandel

Ziel jedes Freedom Drive ist es, die vielen verschiedenen Ansätze zu fördern und zu verfeinern, die notwendig sind, um begangene Ungerechtigkeiten zu bekämpfen und Barrieren abzubauen. ENIL und die breitere Bewegung für ein selbstbestimmtes Leben unternehmen große Anstrengungen, um Regierungen und Behörden davon zu überzeugen, keine diskriminierenden und schädlichen Dienstleistungen mehr zu unterstützen und stattdessen ein System aufzubauen, das aus Dienstleistungen besteht, die auf die Person ausgerichtet sind und sie stärken.

Während der Anhörung im Europäischen Parlament und der Konferenz ging es auch um das wichtige Thema der Finanzierung. Der öffentliche Sektor hält ein gescheitertes System der Trennung von Dienstleistungen am Leben, indem er enorme finanzielle Mittel ausgibt, durch EU-Fonds, durch gezielte Subventionen und durch die Sozialversicherung.

Persönliche Assistenz

Der Behindertenforscher Dr. Teodor Mladenov von der Universität Dundee erörterte den Paradigmenwechsel, der durch das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen eingeleitet wurde. Anstelle des traditionellen Ansatzes, behinderte Menschen als Objekte der Fürsorge zu betrachten, werden sie nun als gleichberechtigte Träger von Selbstbestimmung gesehen.

Die persönliche Assistenz ist eine Schlüsseldienstleistung, die diesen Wandel verkörpert. Persönliche Assistenz ist eine Dienstleistung, bei der je nach Bedarf eine oder mehrere Personen den behinderten Menschen den ganzen Tag über so viele Stunden wie nötig bei allen anfallenden Aufgaben unterstützen.

Bei den herkömmlichen Pflegediensten erhalten die Menschen lediglich Unterstützung bei der Kleidung, der Hygiene und der Nahrungsaufnahme. Die persönliche Assistenz unterscheidet sich grundlegend, denn die Assistenten begleiten den Assistenznutzer an jeden gewünschten Ort, zur Arbeit, zur Universität oder zu einem Spaziergang im Park. Die Assistenten übernehmen alle Aufgaben, bei denen die behinderte Person Hilfe benötigt. Nur die behinderte Person entscheidet, was getan werden soll.

Klaudijat Poropat von YHD in Slowenien, einem von behinderten Menschen geleiteten Dienstleistungsunternehmen, gab einen Überblick über den Stand der persönlichen Assistenz in seinem Land. 2017 hat das slowenische Parlament zum ersten Mal ein Gesetz über Persönliche Assistenz verabschiedet. Das neue System der Persönlichen Assistenz ermöglichte es behinderten Menschen, bis zu 24 Stunden pro Tag Unterstützung zu erhalten. Inzwischen sind in Slowenien 8.000 persönliche Assistenten beschäftigt.

Klaudijat wies auch auf verschiedene Probleme im Zusammenhang mit der Umsetzung des persönlichen Assistenzsystems hin. Die Hälfte der beschäftigten Assistenten waren Familienmitglieder der begünstigten Behinderten. Personen über 65 Jahre waren von dem System ausgeschlossen. Die meisten Anbieter in Slowenien führten ihre Dienste wie häusliche Pflegedienste durch, wodurch die Vorteile der persönlichen Assistenz vollständig zunichte gemacht würden.

Die 12 Säulen des selbstbestimmten Lebens

Wie einige Teilnehmer des Freedom Drive zu Recht betonten, reicht persönliche Assistenz nicht aus, um behinderten Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Je nach Unterstützungsbedarf kann eine Vielzahl von Dienstleistungen erforderlich sein. Aus diesem Grund hat das Hampshire Centre for Independent Living im Vereinigten Königreich 2010 die 12 Säulen des selbstbestimmten Lebens eingeführt, die ein umfassendes Bild der verschiedenen Anforderungen vermitteln. „Persönliche Assistenz, individuelle Unterstützung, die von behinderten Menschen kontrolliert wird“ ist eine der Anforderungen. Andere sind die „Peer-Unterstützung, einschließlich Peer-Support-Gruppen und Peer-Beratung“ oder „Advocacy: Individuell und systemisch“. Kürzlich hat ENIL vorgeschlagen, mehrere neue Säulen in das Konzept aufzunehmen, z. B. „Zugang zu unterstützter Entscheidungsfindung“, „Zugang zu Rechtsbeistand“ oder „Zugang zu sexuellen und reproduktiven Rechten“.

Zentren für selbstbestimmtes Leben

Zentren für selbstbestimmtes Leben können eine zentrale Rolle dabei spielen, Menschen mit Behinderungen beim Zugang zu den verschiedenen Dienstleistungen, die sie benötigen, zu helfen. Manche brauchen mehr Dienstleistungen, andere weniger. Zentren für selbstbestimmtes Leben sind Organisationen, die von behinderten Menschen geleitet werden und beispielsweise Unterstützung bei der Inanspruchnahme von persönlicher Assistenz, aber auch beim Zugang zu einer Vielzahl anderer Dienstleistungen bieten.

Diogo Martins aus Portugal erläuterte, wie das Zentrum für selbstbestimmtes Leben, mit dem er zusammenarbeitet, die persönliche Assistenz zunächst auf lokaler Ebene, in Lissabon, einführte und dann auf die nationale Ebene ausweitete. Von 2019 bis 2023 wurde in Portugal ein EU-finanziertes Pilotprojekt zur persönlichen Assistenz durchgeführt. Seit Ende 2023 gibt es in Portugal ein Gesetz zur Persönlichen Assistenz.

Das Zentrum für selbstbestimmtes Leben von Diogos unterstützt die Umsetzung des portugiesischen Programms für persönliche Assistenz, indem es die Begünstigten schult, Peer-Support anbietet, damit die Nutzer in einem sicheren Umfeld Erfahrungen austauschen können, und indem es Gutachten erstellt.

Impulse für die Politik

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen bildet die Grundlage für eine politische Agenda, die von den Vertragsstaaten zu entwickeln ist. Sie hat dem einzelnen Behinderten keine Rechte verliehen, die er vor Gericht einklagen kann. Um die Konvention umzusetzen, müssen die Vertragsstaaten eine Politik entwickeln, die in Rechtsvorschriften niedergelegt wird. Die vielen Beispiele für bewährte Praktiken, die während des Freedom Drive vorgestellt wurden, werden den Aktivisten für selbstbestimmtes Leben dabei helfen, auf eine bessere Politik zu drängen.

ENIL hat die Aufgabe, sich auf der Ebene der Europäischen Union für politische Maßnahmen einzusetzen. Ein wichtiges Instrument, um Veränderungen herbeizuführen, ist die EU-Politik zur Verteilung der beträchtlichen finanziellen Mittel der EU und der Mitgliedstaaten. Bis 2027 stehen dem Europäischen Sozialfonds+ 142 Milliarden Euro zur Verfügung. Damit ein größerer Teil dieser Mittel zur Finanzierung von Projekten des selbstbestimmtes Lebens verwendet werden kann, müssen die Gemeinsame Rückstellungsverordnung und die Verordnung des Europäischen Sozialfonds geändert werden. Wir brauchen Paragraphen, die klarstellen, dass Mittel, die für Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, für das selbstbestimmte Leben verwendet werden müssen.

Die Verordnung über Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung ermöglichen es der Europäischen Union, ein Mitspracherecht darüber zu haben, wie die Mitgliedstaaten Dienstleistungen aus ihren eigenen Budgets subventionieren. Es ist die Pflicht der Vertragsstaaten, die Bestimmungen der UN-BRK in allen Politikbereichen zu berücksichtigen. Das EU-Beihilfenrecht ist bisher von der Sorge um die Rechte behinderter Menschen unberührt geblieben. ENIL wird dies ändern.

Artikel 153 (k) des Vertrags gibt der EU die Kompetenz, die Aktivitäten der Mitgliedstaaten zur Modernisierung ihrer Sozialschutzsysteme zu ergänzen. Alle Mitgliedstaaten müssen die Art und Weise modernisieren, wie ihre Sozialschutzsysteme Menschen mit Behinderungen unterstützen, indem sie persönliche Budgets und persönliche Assistenz einführen, die nach einem hohen Standard funktionieren. In den letzten Jahren hat die EU mehr sozialpolitische Rechtsvorschriften verabschiedet, darunter eine Richtlinie über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine Richtlinie über Mindestlöhne. Eine breite Koalition sozialer Nichtregierungsorganisationen setzt sich für eine Richtlinie über gemeinsame Standards für Mindesteinkommenssysteme ein. ENIL wird die EU drängen, eine Richtlinie über gemeinsame Standards für das persönliche Budget zu verabschieden.

Eine solche Richtlinie könnte uns dabei helfen, sicherzustellen, dass jeder Mitgliedstaat das Persönliche Budget einführt, dass eine der wichtigsten Dienstleistungen, die es abdecken sollte, die persönliche Assistenz ist und dass alle nationalen Regelungen gut finanziert und UN CRPD-konform sein müssen.

Während des Freedom Drive wurde deutlich, dass viele behinderte Menschen sich wünschen, dass die EU in ihrer Politik wesentlich ehrgeiziger vorgeht, um ihre Regierungen dazu zu bringen, mehr zu tun.

Die hier skizzierten Gesetzesänderungen können uns unseren Zielen ein gutes Stück näher bringen. Lassen Sie uns aktiv werden!