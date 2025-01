Cybathlon 2024 – Die andere Art der Paralympics in der Schweiz

Cover des IGEL-Podcast zum Cybathlon 2024

„Cybathlon 2024 – Hightech trifft Inklusion“. In dieser Episode dreht sich alles um den Cybathlon 2024, ein einzigartiges Event in Zürich, bei dem Menschen mit Behinderungen mithilfe modernster Technologien Hindernisse überwinden. Sascha Lang spricht mit Anni Kern von der ETH Zürich über die Bedeutung dieses internationalen Wettkampfs, bei dem Teams aus der ganzen Welt mit Hightech-Prothesen, Exoskeletten und Robotern antreten, um Alltagssituationen zu meistern. Der Cybathlon fördert nicht nur die Entwicklung von Assistenztechnologien, sondern sensibilisiert auch für die Herausforderungen, denen Menschen mit Behinderungen täglich begegnen. Vom 25. bis 27. Oktober 2024 können Zuschauer das Event live im Stadion oder per Livestream verfolgen. Sichert euch eure Tickets und erfahrt mehr über die Disziplinen, darunter Prothesen-, Exoskelett- und Sehassistenz-Wettkämpfe. Weitere Informationen auf

[cybathlon.com] https://www.cybathlon.com„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast