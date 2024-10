ZsL Stuttgart lädt zur Online-Lesung zur Situation in Werkstätten ein

Ottmar Miles-Paul mit Roman Zündeln an den Strukturen

Foto: LB Bremen

Stuttgart (kobinet) Zu einer Online-Lesung mit anschließender Diskussion mit Ottmar Miles-Paul zu dessen Roman "Zündeln an den Strukturen“ zur Situation in Werkstätten für behinderte Menschen lädt das Zentrum selbstbestimmt Leben (ZsL) Stuttgart am 10. Oktober 2024 von 18:00 bis 19:30 Uhr ein. Mit dieser kostenfreien Online-Lesung greift das ZsL Stuttgart u.a. die aktuelle Diskussion zur Reform des Werkstättensystems auf und will Alternativen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wie beispielsweise mit Hilfe des Budget für Arbeit, aufzeigen.

„Ottmar Miles-Paul berichtet nicht nur täglich im Online-Nachrichtendienst kobinet-nachrichten über aktuelle Entwicklungen zur Behindertenpolitik. 2023 hat der mittlerweile 60jährige, mit Seh- und Hörbehinderung lebend, seinen ersten Roman mit dem Titel ‚Zündeln an den Strukturen‘ veröffentlicht. Damit befeuert er im wahrsten Sinne des Wortes die aktuelle Diskussion um die längst überfällige Reform des Systems der Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Anhand einer Brandstiftung in einer Werkstatt geht der Roman der Frage nach: was wäre, wenn es keine Werkstatt für behinderte Menschen mehr gäbe? Welche anderen Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wären möglich?“ heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung des ZsL Stuttgart.

Ottmar Miles-Paul stellt seinen im August 2023 erschienenen Roman zusammen mit seiner Leseassistentin Sabine lohner bei der Online-Veranstaltung vor. Britta Schade vom ZsL Stuttgart wird die Veranstaltung moderieren. Zu Fragen und weiteren Informationen kann man sich an Britta Schade [email protected] wenden.

Für die Online-Lesung ist keine gesonderte Anmeldung nötig. Die Zugangsdaten für die Veranstaltung am 10. Oktober um 18:00 Uhr per Zoom sind:

Beitreten Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88037265866?pwd=1dONTFcYOmwZfa06TbBi2v2KaH51Og.1

Meeting-ID: 880 3726 5866

Kenncode: 791999

Einwahldaten per Telefon:

069 7104 9922

Meeting-ID: 880 3726 5866

Kenncode: 791999

Link zu weiteren Infos über die Möglichkeit des Bezugs des Roman und zu weiteren Lesungen

Link zum kostenfreie Download des Romans

Link zu einem Fernsehbericht des ZDF-Magazin Frontal vom 23. Juli 2024 mit dem Titel „Ausbeutung in Behindertenwerkstaätten? Vernachlässigte Inklusion“