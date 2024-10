IGEL-Monatsrückblick: Inklusion braucht mal wieder mehr Freude

Logo: IGEL-Monatsrückblick

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Inklusion braucht mal wieder mehr Freude", so kündigt der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, die neueste Episode an. Dabei handelt es sich um den mittlerweile traditionellen Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul. Die beiden hatten auch dieses Mal im Rückblick auf den September 2024 einiges zu besprechen.

„In dieser Episode des IGEL-Podcasts werfen wir gemeinsam mit dem Aktivisten und Redakteur Ottmar Miles-Paul einen umfassenden Blick auf die wichtigsten Ereignisse im September 2024. Ein zentrales Thema ist die Übersetzung des UN-Staatenberichts zur Behindertenrechtskonvention und die Bedeutung dieses Dokuments für Menschen mit Behinderungen. Wir sprechen über die Herausforderungen der Gehörlosen-Community, die Bedeutung des Tags der Gebärdensprache sowie den Tag der Gehörlosen – und wie diese Events auf gesellschaftlicher und politischer Ebene mehr Anerkennung finden sollten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die politische Dimension der Inklusion, insbesondere im Hinblick auf den UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Wir diskutieren die Notwendigkeit, politische Entscheidungsträger stärker in die Verantwortung zu nehmen, um die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in Europa voranzutreiben. Außerdem beleuchten wir, wie fehlende barrierefreie Kommunikation noch immer eine zentrale Hürde darstellt. Im sportlichen Bereich werfen wir einen Blick auf die Paralympics 2024 in Paris, insbesondere auf die beeindruckenden Leistungen von Tom Habscheid, der eine Bronze-Medaille gewinnen konnte. Wir sprechen über die Relevanz des Parasports für die gesellschaftliche Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen und die politische Unterstützung, die hier oft noch fehlt. Schließlich beleuchten wir die Bedeutung von Tastmodellen, wie dem neuen Modell des Kölner Doms, um blinden Menschen den Zugang zu kulturellen Wahrzeichen zu ermöglichen. Alle News gibt es auf: www.kobinet-nachrichten.org“, heißt es in der Ankündigung der aktuelle Episode des IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im September 2024.

