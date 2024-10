Paul O’Dono und Mano Grande auf der Rehacare-Bühne

Foto: Paul O’Dono und Mano Grande

Düsseldorf (kobinet) Rolli-Host Paul O’Dono und Cane-User Mano Grande sind leidenschaftliche Podcaster aus Potsdam bzw. Kassel. Seit ihrer 1. Folge "Wir nehmen den Raum ein“, in der es über Superhelden und ihre Kräfte geht, die gut und gerne auch als Beeinträchtigung zählen könnten, fieberten sie mit ihrem Podcast "MmB Community“ auf den Besuch der Rehacare hin, heißt es in einem Bericht über einen aktuellen Podcast, den die beiden auf der diesjährigen Rehacare in Düsseldorf produziert haben.

„Aber einmal Luft holen und nochmal ganz von vorne: Paul und Mano sind Menschen mit Behinderung und trafen sich in der Peer Counseling-Weiterbildung im Mai 2023 zum ersten Mal, zwei Abende Gaming-und-Movie-Generde später war klar, die Filmbranche ist für ihre Ideen noch nicht bereit, das Hörmedium Podcast bietet aber Raum und eine Nische für ihren Laber-Podcast. Inhalt der Weiterbildung war das Erleben von Empowerment-Monmenten, diese sollten auch im Podcast transportiert werden. So geht es immer wieder, aus vielerlei Rictungen, um Gleichstellung, Inklusion und Gleichbehandlung. Schon im Juli 2023 veröffentlichten sie, in einer Hau-Ruck-Aktion, ihre erste Folge und schon da wünschten sie sich einen Besuch auf der Rehacare – Europas größte Fachmesse für Hilfsmittel und Pflegeprodukte. 2023 war dies so kurzfristig nicht planbar, aber nach erfolgreichem Bestehen der Peer Counseling Weiterbildung im Juli 2024 stand nichts mehr im Wege, ein dickes, rotes Kreuz markierte ihren Besuch am 27.09. bis 28.09. auf der Rehacare 2024“, heißt es in der Presseinformation der beiden Podcaster zur aktuellen Podcast-Ausgabe.

Paul und Mano reisten mit ihrem Laber-Podcast „MmB Community“, das steht für Menschen mit Behinderung, und ihren Alltags-Folgen im Gepäck, über „Wheelchair on the Moon“, „MmB macht Schule“, „Technik die entgeistertzt“ oder übers Gaming, nach Düsseldorf, zur Rehacare 2024. Zwei Tage jetteten sie durch 7 Hallen, entdeckten über 1000 Aussteller und 10-fach-mehr Produkte aus 40 Ländern, ließen sich von innovativen Produkten, Fachgesprächen und Bühnenangeboten begeistern und sprechen in ihren „Rehacare 2024 Rallyes“ über ihre aktuellen Eindrücke, in ihren „Rehacare 2024 Expierence“ über ihre Tages-Highlights und begeistern sogar selbst das Publikum, auf der Rehacare-Treffpunkt-Bühne. Denn am 28.09.24 um 14:30 Uhr war Pauls und Manos erster gemeinsamer Bühnenauftritt in der Geschichte des Podcasts, mit dem Thema „Alltagsmobilität und ihre Barrieren“. Auch diesen, wie alle Folgen zur Rehacare und darüber hinaus können begeisterte Hörer*Innen auf Spotify, allen Amazon-Produkten und Apple Podcasts nachgehört werden, alles auch online und kostenfrei möglich, heißt es weiter in der Presseinfo.

„Seid ihr interessiert an Paul O’Donos und Mano Grandes Stories, dann hört auch die weiteren Folgen der beiden Strolche. Wollt ihr mit den beiden in den Kontakt treten, könnt ihr das über Instagram (mmb_community_podcast) und per eMail: [email protected].

Hör‘ den Podcast „MmB Community“, von Paul O’Dono und Mano Grande auf Spotify: https://open.spotify.com/show/0wfesNkOhcJNlCwCbPbekd

oder allen Amazon Produkten: https://music.amazon.com/podcasts/64cfee77-741a-4ade-aa1d-c981d31d93e4/mmb-community