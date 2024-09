Wie geht es Jugendlichen heute?

Bonn (kobinet) "Welchen Unterschied macht es, ob jemand mit oder ohne Beeinträchtigung lebt? Im 'Inklusionsbarometer Jugend' gehen wir der Frage nach, welche Teilhabechancen junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren in Deutschland haben. Das Ergebnis ist ernüchternd: Die Befragten mit Beeinträchtigung berichten von weniger Teilhabe, mehr Diskriminierung, größerer Zukunftsangst. Was sind die Gründe dafür und wo sehen wir Lösungsansätze? Du kannst die Studie jetzt kostenlos herunterladen und dich zu unserer Online-Vorstellung der Studie am 8.10. anmelden!" Darauf macht die Aktion Mensch in ihrem neuesten Newsletter aufmerksam.

Link zur Studie, weiteren Infos und zur Anmeldemöglichkeit der Online-Veranstaltung am 8. Oktober von 16:00 bis 18:00 Uhr