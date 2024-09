Sozialverband fordert bessere Lebensbedingungen und mehr Geld für Angebote

Auch im Alter aktiv

Foto: Pixabay/MickeyLIT

HANNOVER (kobinet) Anlässlich des „Tags der älteren Menschen“ am 1. Oktober fordert der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen deshalb die Kommunen auf, Seniorinnen und Senioren stärker in den Fokus zu nehmen und entsprechende Angebote zu finanzieren. Wenn es um die Bedürfnisse von Senioren geht, dann denken viele häufig an die Themen Rente und Pflege. Alt zu sein, bedeutet jedoch nicht automatisch, pflegebedürftig oder krank zu sein. Vielmehr möchten viele Menschen bis ins hohe Alter aktiv sein und selbstbestimmt leben. Dafür braucht es entsprechende Angebote vor Ort.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Der Anteil der älteren Menschen an der niedersächsischen Bevölkerung wächst kontinuierlich. In Salzgitter wird er zum Beispiel bis 2040 um über neun Prozent steigen, im Landkreis Emsland um über fünf Prozent. Senioren sind aber auch wichtige Mitglieder unserer Gesellschaft. „Umso notwendiger ist es, dass wir ihre Sorgen, Nöte und Bedürfnisse vor Ort berücksichtigen“, betont Dirk Swinke, Vorstandsvorsitzender des SoVD in Niedersachsen. Bislang geschehe dies nicht ausreichend. „Gerade die Kommunen sind hier in der Pflicht. Sie müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass es Orte für Begegnungen und Austausch gibt, dass gesundheitliche Präventionsmaßnahmen sowie alternative Wohnformen angeboten oder ausgebaut werden“, fordert Swinke. Das alles sei zwar eigentlich Aufgabe der sogenannten „Altenhilfe“ in den Kommunen. Allerdings sei diese eine freiwillige Leistung, oft werde hier bei finanziellen Engpässen zuerst gekürzt.

„Für uns ist ganz klar: Die Unterstützung von Älteren muss eine Pflichtaufgabe der Kommunen sein“, so Swinke weiter. Es könne nicht sein, dass die Vielfalt der Angebote ausschließlich von der jeweiligen Haushaltslage abhänge.