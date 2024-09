„Die Schnecke“ – Ausgabe 125 erschienen

Nicht diese sondern die Hörschnecke entscheidet darüber was wir hören

Foto: Pixabay/OpenClipart-Vectors

ULM (kobinet) Die Hörschnecke ist ein wichtiger Teil unseres Hörens. In ihr wird der Schall im Innenohr in Nervenimpulse umgewandelt. Wer mehr darüber erfahren möchte welche Faktoren darüber entscheiden weshalb man gut der weniger gut hören kann oder wie jene hören, die das mit dem CI und Hörgerät tun, der kann in der "Schnecke" der Zeitschrift der Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft (DCIG) viel darüber erfahren. Das Magazin in als Druckexemplar oder online zu lesen. Gerade ist die Ausgabe 125 erscheinen.

Wer mehr darüber erfahren möchte, welche Möglichkeiten Hilfsmittel für besseres Hören bieten sowie darüber, worin denn auch ihre Grenzen bestehen und und welche Auswirkungen Höranstrengungen, nicht nur auf das Gehör, haben, der wird auch in dieser Ausgabe des Magazins viele interessante Neuigkeiten erfahren.

Mehr ist darüber auf dieser Internetseite zu erfahren.