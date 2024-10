Live-Blog zum 1. Zukunftsplanungs-Mitmach-Camp in Duderstadt

Logo: Live-Blog zum Zukunftsplanungs-Mitmach-Camp

Foto: Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung

Duderstadt (kobinet) Vom 17. bis 20. Oktober 2024 findet im Jugendgästehaus in Duderstadt das 1. Zukunftsplanungs-Mitmach-Camp statt. Da die von der Aktion Mensch geförderte Veranstaltung des Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung mit 100 Teilnehmenden sehr schnell ausgebucht war, wurde ein Live-Blog zum anstehenden Mitmach-Camp gestartet. Auf diese Weise bekommen einerseits diejenigen, die an der Veranstaltung teilnehmen, eine Reihe von Infos zur Vorbereitung sowie während und nach dem Camp, als auch diejenigen, die sich für das Thema Persönliche Zukunftsplanung bzw. für die Veranstaltung interessieren. Mittlerweile wurden bereits über 15 Beiträge eingestellt, die einen Eindruck über die die Hintergründe und den Geist des Zukunftsplanungs-Mitmach-Camp vermitteln, das zum ersten Mal in dieser Form durchgeführt wird.

Seien es Einblicke zum Tagungsort in Duderstadt oder in die bereits begonnenen Bastelarbeiten für die kreative Veranstaltung, über Infos zum Organisationsteam und was es im Vorfeld einer solchen Tagung zu tun gibt, bis hin zu Informationen zur Persönlichen Zukunftsplanung, der Live-Blog bietet eine Reihe von verschiedenen Infos und Kurzbeiträge.

Link zum Live-Blog des 1. Zukunftsplanungs-Mitmach-Camp, das vom 17. bis 20. Oktober 2024 in Duderstadt stattfindet