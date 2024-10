Sharepic zum Tag der Gehörlosen 2024 von Jürgen Dusel

Foto: Bundesbehindertenbeauftragter

Berlin (kobinet) "Für taube Menschen ist Gebärdensprache eines der wichtigsten Instrumente für einen selbstständigen Alltag. Deswegen fordert Jürgen Dusel am heutigen Tag der Gehörlosen: "Gebärdensprache sollte Schulfach werden! Denn: Wenn mehr Menschen die Deutsche Gebärdensprache lernen, bedeutet das für Zehntausende in unserem Land ein enormes Plus an Teilhabe. Gleichzeitig könnten wir mit einem Schulfach Gebärdensprache alle Hörenden für die Herausforderungen sensibilisieren, denen taube Menschen begegnen – von Kindesbeinen an!" Dies teilte Jürgen Dusel auf Facebook zum Tag der Gehörlosen, der am 29. September begangen wird.

Link zum Facebook-Post von Jürgen Dusel zum Tag der Gehörlosen 2024

Welche Forderungen gehörlose Menschan haben, das kann man beispielsweise anhand der Forderungen des Bayerischen Landesverbands der Gehörlosen ersehen.

Link zur Presseinformation über die Forderungen an die bayerische Landesregierung