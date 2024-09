IGEL-Podcast zum 25. Jubiläum des Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern

Sharepic zum IGEL-Podcast zu 25 Jahren bbe

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Hannover (kobinet) "25. Jubiläum Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern", so hat Sascha Lang die aktuelle Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) getitelt. Zu Gast bei Sascha Lang ist dieses Mal Kerstin Blochberger, die Geschäftsführerin des Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern (bbe). Sie gibt Einblicke in die Gründung und die Entwicklungen des Verbands.

„Es darf gefeiert werden – 25. Geburtstag des Bundesverbands behinderter und chronisch kranker Eltern (bbe). Unsere Gästin, Kerstin Blochberger, Geschäftsführerin des bbe, gibt Einblicke in die Gründung und die Entwicklungen des Verbands. Sie berichtet von den Herausforderungen, die behinderte Eltern in den letzten Jahrzehnten gemeistert haben, darunter der Kampf um Anerkennung und das Recht auf Assistenz. Ein besonderer Meilenstein ist der gesetzliche Anspruch auf Elternassistenz, der es behinderten Eltern ermöglicht, ihre Kinder selbstbestimmt zu erziehen. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des bbe liegt auf der politischen Mitgestaltung in Bundesgremien und der Beratung von Familien. Trotz der Erfolge gibt es weiterhin viele Baustellen, wie z.B. die Unterstützung von Eltern mit psychischen Erkrankungen. Kerstin Blochberger teilt ihre Vision für die Zukunft, in der der bbe hoffentlich eines Tages überflüssig wird, weil jede Familie die notwendige Unterstützung bekommt. Mehr Informationen und den Imagefilm des BBE findet ihr auf der offiziellen Webseite des Verbands: http://www.behinderte-eltern.de – Kontakt:bbe e. V. – Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern, Herrenstr. 8 in 30159 Hannover Tel.: 0511 – 69 63 256 Sprechzeiten: Mo-Fr 9-14 Uhr und nach Vereinbarung“, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast mit Kerstin Blochberger.

Link zur Episode des IGEL-Podcast mit Kerstin Blochberger

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast