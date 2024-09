Angespannte Stimmung vor der Nationalratswahl in Österreich

No body found to use for abstract...

Foto: public domain

Wien (kobinet) Ähnlich wie bei den vor kurzem stattgefundenen Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg droht auch bei den Nationalratswahlen in Österreich, die am 29. September 2024 stattfinden, ein massiver Rechtsruck. Die Tatsache, dass in den meisten Wahlumfragen derzeit die rechtsgerichtete FPÖ als stärkste Kraft um die 27 Prozent vorne liegt, bereitet auch vielen Aktiven der österreichischen Behindertenbewegung große Sorgen. Umso wichtiger ist es daher, dass der Wahlprozess für alle gleichberechtigt möglich ist. "Wie bei der Europawahl 2024 sind auch bei der Nationalratswahl 2024 alle Wahlstandorte - das sind Gebäude mit mindestens einem Wahllokal - barrierefrei erreichbar. Nur wenige der insgesamt 1.499 Wiener Wahllokale sind bei dieser Wahl noch nicht barrierefrei zugänglich. Die Wahllokale sind mit barrierefrei benutzbaren Wahlzellen ausgestattet", heißt es dazu in einem Bericht des österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS.

