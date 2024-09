Selbstvertretung auf der Rehacare: Großer Andrang am ISL-Stand

Bild vom Messestand der ISL auf der Rehacare

Foto: ISL

Düsseldorf (kobinet) Viele Aussteller und Verbände tummeln sich derzeit auf der Rehacare in Düsseldorf. Vom 25. - 28. September 2024 gibt es dort vielfältige Informatonen zum Thema Behinderung und Pflege. Mit dabei ist dieses Jahr auch die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) mit einem gemeinsamen Stand mit ihrer Berliner Mitgliedsorganisation aktiv und selbstbestimmt (akse). "Es ist richtig viel los und am Stand haben wir alle Hände voll zu tun", teilte Wiebke Schär von der ISL den kobinet-nachrichten aus dem Messegeschehen mit. Seien es Fragen zur Intensivpflege, das Verständnis von Assistenz, Fragen der Selbstvertretung und Selbstbestimmung oder auch ganz praktische Fragen zum Thema Behinderung, die Akteur*innen haben nach Informationen von Wiebke Schär viel zu tun am Messestand der ISL in Halle 1 am Stand D 29 bei der Rehacare.

„Messe Süd, Halle 1, Stand D 29 in #Düsseldorf Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der #Selbsthilfe und einer #Selbstvertretungsorganisation von Menschen mit Behinderungen? Diese und andere Fragen beantworten wir euch auf der@REHACAREgemeinsam am Stand mit @AKSE_eV„, teilte die ISL in einem X-Post mit.

Zum Wochenende hin ist zu erwarten, dass der Besucher*innenstrom auf der Rehacare noch zunimmt. Wichtig ist der ISL auf der Messe Flagge zu zeigen, denn Selbstvertretungsorganisationen behinderter Menschen seien immer noch viel zu wenig sichtbar. Und gerade beim Thema Assistenz zeige sich, dass es sowohl für behinderte Menschen selbst, als auch für in der Assistenz und Pflege Tätige zuweilen wichtig ist, mit Betroffenen selbst über diese Themen zu sprechen.