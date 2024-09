Online-Vorstellung des 5. Antidiskriminierungsberichts

Ferda Ataman

Foto: Sarah Eick

Berlin (kobinet) Die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung stellt am 8. Oktober 2024 von 9:30 - 12:15 Uhr den Fünften Gemeinsamen Bericht "Diskriminierung in Deutschland: Erkenntnisse und Empfehlungen“ der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages vor. Die Veranstaltung findet online statt, Anmeldungen für die kostenfreie Veranstaltung sind noch möglich.

Die Anmeldung für die Veranstaltung ist unter folgendem Link möglich: https://social.bscw.bund.de/pub/bscw.cgi/43012107