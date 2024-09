Flashmob zum Tag der Gebärdensprachen in Wien

Flashmob für Gebärdensprache am Wiener Hbf am 23.9.2024

Foto: ÖBB / Andreas Scheiblecker

Wien (kobinet) Am 23. September 2024 wurde weltweit der Internationale Tag der Gebärdensprachen gefeiert. In Wien lenkte ein Flashmob mit mehreren hundert Teilnehmenden am Hauptbahnhof die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Österreichischen Gebärdensprache. Über diese Aktion berichtete der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS. "Der Internationale Tag der Gebärdensprachen, der 2017 von der UN-Generalversammlung ausgerufen wurde, erinnert jedes Jahr daran, wie wichtig die Gebärdensprachen als Kommunikationsmittel für gehörlose und schwerhörige Personen sind", heißt es im BIZEPS-Bericht.

Link zum Bericht über den Flashmob am Wiener Hauptbahnhof