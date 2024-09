F. Zawrel–Erb-Biologisch und sozial minderwertig im Deutschen Theater Berlin barrierefrei

Flyer zum Theaterstück

Foto: Deutsches Theater

Berlin (kobinet) "F. Zawrel–Erb-Biologisch und sozial minderwertig" lautet der Titel eines Theaterstücks von Nikolaus Habjan, das Thomas Künneke von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) sowohl vom Inhaltichen als auch in Bezug auf die Anstrengungen für eine barrierefreie Aufführung des Stücks wärmstens empfiehlt. Er Auto des Theaterstücks führt dieses selbst auf. Das Stück wird am 13. November 2024 von 20:00 bis 22:00 Uhr im Deutschen Theater, Schumannstraße 13a, 10117 Berlin aufgeführt. Für die Anmeldung von behinderten Menschen mit besonderen Bedarfen wurde eine besondere Anmeldeplattform geschaffen.

Anmeldungen sind unter folgenden Link www.eveeno.com/129449709 für Menschen mit Behinderungen und Freunde und Förderer des Förderkreises Gedenkort T4 und der ISL möglich. Der Link für weitere Informationen und zum direkten Ticketkauf lautet:

http://www.deutschestheater.de/programm/produktionen/f-zawrel-erbbiologisch-und-sozial-minderwertig

„Der Vater von Friedrich Zawrel war Alkoholiker. Die Familie war sehr arm. Die Nazis fanden: Solche Menschen sind weniger Wert als andere. Darum kam Friedrich Zawrel als Kind in eine Anstalt. Dort wurde er von einem Arzt gequält. Aber er konnte fliehen. Er konnte seine Geschichte erzählen. Seine Geschichte gibt es als Theaterstück. Jemand übersetzt in Leichte Sprache. Jemand übersetzt in Gebärden-Sprache. Es gibt eine Hör-Beschreibung (Audiodeskription)“, heißt es u.a. in der Ankündigung des Theaterstücks.

Link zur Anmeldung