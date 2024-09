Bewerbung für Weiterbildung zum Empowerment zur Selbstvertretung 2025 jetzt möglich

bifos-Logo: Empowerment zur Selbstvertretung

Foto: bifos

Berlin (kobinet) Im nächsten Jahr findet wieder die Weiterbildung "Empowerment zur Selbstvertretung“ statt – leider vorerst zum letzten Mal. Die Bewerbungsphase wurde nun vom Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) gestartet. Dies teilte Juliane Harms den kobinet-nachrichten mit, die das von der Aktion Mensch geförderte Projekt und die damit verbundene Empoerment-Weiterbildung koordiniert.

Worum geht es:

Die Zeiten ändern sich. In das politische Geschehen mischen sich immer mehr Stimmen, die eine inklusive Gesellschaft und Teilhabe aller in Frage stellen. Aus diesem Grund engagieren sich behinderte Menschen zunehmend in Parteien, Parlamenten und vielfältigen Gremien. Dabei sind aber auch die Anforderungen an ein solches Engagement in den letzten Jahren gestiegen: behindertenpolitische Fragen sind zum Teil sehr komplex geworden. Andererseits erfordert ein Engagement in Gremien oder in der Politik mittlerweile eine Vielzahl von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wir wollen, dass Menschen mit Behinderung, die sich in der Selbstvertretung sowie in Parteien, Parlamenten oder Gremien engagieren, sich besser unterstützt fühlen, heißt es vonseiten des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos), das von behinderten Menschen selbst geleitet und geprägt wird.

„Wir möchten den Austausch mit und vor allem die Unterstützung von Gleichgesinnten, die ähnliche Erfahrungen machen, anbieten“, heißt es in der Ausschreibung weiter.

Was wird angeboten:

„2025 findet ein rein digitaler Kurs statt, in dem wir in regelmäßigen Treffen via Zoom zu Themen reden, wie:

– Einführungsseminar in das Thema Empowerment

– Profilbildung im Engagement

– Rhetorikübungen für Menschen mit Behinderungen

– Geschichte der Behindertenrechtsbewegung. Wo kommen wir her?

– Wie geht politische Beteiligung?

– Allgemeine rechtliche Fragen in der Behindertenpolitik

– Wie funktioniert Gremienarbeit?

– Projektwerkstatt: Ihr Projekt, Ihre Entwicklung

– Verhandlungen führen

– Diskussionen zu aktuellen behindertenpolitischen Themen und Austausch mit Politiker*innen in der Behindertenpolitik, Aktivist*innen und vielen anderen Wegbegleitenden

Weiterhin bieten wir ein Mentoringprogramm an, in dem Teilnehmende die Chance haben mit Vertreter*innen aus der Behindertenrechtsbewegung in den Austausch zu Fragestellungen rund um das eigene Engagement zu gehen.

Weil wir es aber so wichtig finden in Verbindung zu sein, möchten wir ein freiwilliges Präsenzwochenende im Herbst 2025 in Kassel anbieten – und zwar mit allen drei Jahrgängen der Weiterbildung! Weitere Infos dazu folgen bald“, heißt es in der Ausschreibung für die Weiterbildung.

Eckdaten der Weiterbildung 2025

Die Laufzeit der digitalen Weiterbildung 2025 ist von März bis Oktober 2025.

Die Teilnahme an der Weiterbildung ist kostenlos.

Der Kurs 2025 findet ausschließlich digital statt. Teilen Sie uns gern ihre Bedarfe, wie Übersetzungen in Deutsche Gebärdensprache (DGS) oder Leichte Sprache, mit.

Interessierte können ihre Bewerbungen bis zum 30. November 2024 senden an [email protected].

„Die Entscheidung über die Auswahl der Teilnehmenden teilen wir bis 15.01.2025 den Bewerber*innen mit. Informationen zu Bewerbungsvoraussetzungen finden Sie hier„, teilte Juliane Harms vom bifos mit.

Hintergrund:

Die Weiterbildung „Empowerment zur Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung“ des bifos wird gefördert von der Aktion Mensch.

Kontakt: bifos e.V., Juliane Harms, Tel. 0160/12 80 4 88, E-Mail: [email protected]