Auch wir sind München! – Behindertenbeirat plant Demo

Sharepic zur Demo des Behindertenbeirat München am 25. Oktober 2024 um 14:30 Uhr auf dem Odeonplatz

Foto: Behindertenbeiat München

München (kobinet) Der Behindertenbeirat München ruft für den 25. Oktober 2024 unter dem Motto "Auch wir sind München" zur Teilnahme an einer Demonstration ab 14:30 Uhr am Odeonsplatz in der Münchener Innenstadt auf. Mit der Demo möchten die Aktiven auf die Notwendigkeit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention aufmerksam machen und Inklusion als Menschenrecht besonders betonen. Darauf macht Nico Wunderle aus München in seinem Beitrag für die kobinet-nachrichten aufmerksam.

„Auch wir sind München!“- Behindertenbeirat plant Demonstration zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Beitrag von Nico Wunderle

Am 25. Oktober 2024 lädt der Behindertenbeirat München zur Demonstration am Odeonsplatz ein. Der Behindertenbeirat München setzt sich schon seit vielen Jahren für die Belange von Menschen mit Behinderung ein. Acht spezialisierte Facharbeitskreise engagieren sich für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in den Bereichen Arbeit, Frauen, Freizeit und Bildung, Mobilität, Schule, Tourismus, Unterstützungsangebote und Wohnen.

Treffpunkt ist ab 14.30 Uhr am Odeonsplatz in München. Ab 15 Uhr startet der Demonstrationszug in gemütlicher Schrittgeschwindigkeit mit vielfältigen Bannern begleitet von Samba-Musik. Gegen 16 Uhr wird die Demo wieder am Odeonsplatz eintreffen.

Um diese Protestaktion für alle zugänglich zu gestalten, werden Gebärdensprachdolmetscher*innen vor Ort sein. Außerdem gibt es für Menschen mit Gehbehinderung die Möglichkeit mit Elektromobil, Rikscha oder Lastenrad an der Demonstration teilzunehmen. Für blinde Menschen / Menschen mit Sehbehinderung können ebenfalls Begleitungen ermöglicht werden. Bei Fragen zur Barrierefreiheit und wenn Unterstützung benötigt wird, bitte Nadja Rackwitz ([email protected]) kontaktieren.

Um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, freut sich der Behindertenbeirat München über viele Teilnehmer*innen. Bitte dafür die Karte (siehe Foto im Bericht) auf Social-Media teilen.