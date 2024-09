Tipps für Gehörlose zum richtigen Umgang mit Social Media

Bild vom Video von Dr. Oliver Rien

Foto: Dr. Oliver Rien

Röthenbach (kobinet) In einem kurzen Film auf www.deafservice.de gibt der hörbehinderte Psychologe Dr. Oliver Rien hilfreiche Tipps für gehörlose Menschen zu richtigen Umgang und Nutzungsdauer mit Social Media. Darauf hat Judit Nothdurft Consulting in einer Presseinformation aufmerksam gemacht.

„Zuerst erläutert der Psychologe, warum jeder auf seine Selbstfürsorge achten, Zeit für sich nehmen und seine ‚Lebenszeit‘ sinnvoll nutzen soll. Das Internet ist ein Zeiträuber und auch wenn die taube Sprachgemeinschaft hier viele Informationen zu verschiedenen Themen findet oder Leute trifft, die was Interessantes gebärden, am Ende bleibt weniger Zeit für Freunde, Familie, Sport, Bildung usw. Bei Konflikten rät er: ‚Wenn man sieht, da ist so ein Trubel im Internet, dann sich einfach mal ausklinken. Man muss nicht mitmachen, man kann die Leute nicht ändern und wenn ich etwas schreibe oder kritisiere, das hilft nicht und bringt nur Frust und Traurigkeit‘, so Dr. Rien. Bei Kritiken sollte man seine Meinung sachlich und gewaltfrei formulieren. Oder versuchen Kontakt mit der Person aufzunehmen und lieber unter 4 Augen, ohne Zuschauer, zu gebärden“, heißt es in der Presseinformation.

Der etwa neunminütige barrierefreie Film ist in Deutscher Gebärdensprache mit Untertitelung auf www.deafservice.de unter Experteninterviews/September zu sehen. Teil 2 folgt im Oktober. Dank der Untertitelung können auch nichtgebärdensprachkompetente Zuschauer von den Empfehlungen von Dr. Rien profitieren.