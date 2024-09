Infos über Unterstützungsangebote für behinderte Menschen auf Rehacare

Banner der Rehacare

Düsseldorf (kobinet) Vom 25. bis 28. September 2024 ist die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen auf der Rehacare, der Fachmesse für Rehabilitation und Pflege in Düsseldorf, mit einem eigenen Landesstand vertreten (Halle 1, G66). An dem Stand werden Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderung oder Pflegebedarf vorgestellt. Zudem stehen Expertinnen und Experten für Fragen zur Inklusion am Arbeitsplatz, zur Barrierefreiheit und zu Hilfen bei Pflegebedürftigkeit zur Verfügung. Auf der Rehacare sind ingesamt mehr als 950 Aussteller aus 40 Ländern vertreten, heißt es in einer Presseinformation des nordrhein-westfälischen Sozialministeriums.

„Um die Inklusion voranzutreiben und Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf zu unterstützen, haben wir in Nordrhein-Westfalen eine breite Palette an verfügbaren Hilfen. Das zeigen wir auf der Rehacare. Dabei legen wir einen Fokus auf das Thema Inklusion in Arbeit, weil Teilhabe an der Gesellschaft auch Teilhabe am Arbeitsleben bedeutet. Wir müssen gemeinsam und mit kreativen Lösungen dazu beitragen, dass mehr Menschen mit Behinderung den Weg in reguläre Arbeit finden. Das ist auch mit Blick auf den Fachkräftemangel wichtig und ein Ziel, dass wir mit der #FachkräfteoffensiveNRW verfolgen. Die Rehacare als Publikumsmesse bietet gute Möglichkeiten zum Austausch und Ratsuchende können hier direkte und unbürokratische Hilfe erhalten”, erklärte der nordrhein-westfälische Sozial- und Arbeitsminister Karl-Josef Laumann.

Am Landesstand informieren Fachleute verschiedener Ministerien über Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung in den Behörden und Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Auch Unterstützungsangebote für Betroffene und Unternehmen zur Arbeitsmarktintegration werden vorgestellt. Außerdem informiert der Messeauftritt über spezielle Angebote für Förderschülerinnen und -schüler, die beim Übergang von der Förderschule in den Beruf unterstützen.

Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher an dem Stand auch Informationen zu Themen wie Barrierefreiheit oder suchtfreies Leben sowie zu Unterstützungsangeboten für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen erhalten. So werden auf dem Messeestand beispielweise der Pflegewegweiser NRW, ein Internetportal, das einen Überblick über Beratungs- und Hilfsangebote in der Pflege bietet, sowie Unterstützungsangebote zur Suchtprävention und unterschiedliche Selbsthilfeangebote präsentiert. Ansprechpartner der Sozialstiftung NRW informieren zum Beispiel über die Finanzierung von Projekten zur Förderung der Gesundheit und des Wohnens für Menschen mit Behinderung.

Die insgesamt 13 Thementische des Messestandes der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und das breitgefächerte Angebot am Landesstand werden durch ein informatives Mitmach-Programm abgerundet:

