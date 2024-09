Wie inklusive Beschäftigung im Einzelhandel gelingen kann

Cover des Podcast mit David Hegemann von REWE

Foto: David Hegemann

Düsseldorf (kobinet) An allen Ecken wird derzeit über den Fachkräftemangel geklagt, so auch im Einzelhandel. Beispiele aus Düsseldorfer REWE-Märkten zeigen nun in einem WDR-Bericht sehr anschaulich, wie Inklusion im Einzelhandel und wie auch der Übergang von der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gelingen kann. Der Supermarktbetreiber David Hegemann ist davon überzeugt, dass da noch viel mehr geht und will auch für andere Arbeitgeber*innen Impulse geben, wie er im Interview im WDR-Lokalzeit-Studio ausführt. Die Aktivitäten des Marktbetreibers und seiner Beschäftigten stellt für das NETZWERK ARTIKEL eine gute Nachricht zur Inklusion dar, wie dieses auf der Webseite des Projektes "Gute Nachrichten zur Inklusion" ausführt.

Unter dem Motto „Mittendrin statt daneben“, erklärt David Hagemann im knapp 20minütigen Podcast worum es ihm geht und was geht.

