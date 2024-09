Podcast zur Netzwerkarbeit an der Schnittstelle Flucht und Behinderung

No body found to use for abstract...

Berlin (kobinet) "Netzwerkarbeit an der Schnittstelle Flucht und Behinderung", so lautet der Titel eines Podcast, der vom Projekt Corssroads von Handicap International veröffentlicht wurde. Die bereits dritte Podcast-Episode des Projektes illustriert mit Praxisbeispielen, warum Netzwerkarbeit an der Schnittstelle Flucht und Behinderung so wichtig und gewinnbringend ist. "Durch die lebendigen Portraits zweier Netzwerke, dem Migration und Behinderung Netzwerk (MIBE) aus Ulm und dem Berliner Netzwerk Flucht und Behinderung (BNFB) zeigen wir, wie Netzwerkarbeit die Inklusion Geflüchteter mit Behinderung auf landespolitischer und kommunaler Ebene unterstützt und wie dadurch gesellschaftliche Teilhabe gelingen kann", heißt es u.a. in der Ankündigung des Podcast, auf den Jessica Schröder die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.

Link zum Podcast und weiteren Infos