Neues Tastmodell am Kölner Dom

Köln (kobinet) "Es ist eine neue, kleine Kölner Attraktion: das erste sogenannte Tastmodell des Kölner Doms. Es soll sehbehinderten Menschen helfen, das Gotteshaus, seine Form und Architektur mit Händen sinnlich zu erfahren, sozusagen: zu begreifen. Schon bald wird das massive, kunstvolle Werk an der Westfassade des Doms aufgestellt." So heißt es in einem Bericht des in Köln erscheinenden EXPRESS, auf den Sabine Lohner mit ihren Medientipps die kobinet-nachrichten aufgmerksam gemacht hat.

Link zum Beitrag des EXPRESS über das neue Tastmodell am Kölner Dom