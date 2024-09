INKLUSIVA KONGRESS am 27. September mit vielfältigem Programm

Plakat zum INKLUSIVA Kongress am 27.9.2024 in Mainz

Foto: LAG Selbsthilfe RLP

Mainz (kobinet) In diesem Jahr findet die mittlerweile schon fast traditionelle Mainzer Messe INKLUSIVA erstmalig als INKLUSIVA-KONGRESS statt. "Auf dem Kongress stellen wir uns der Frage, wie wir die Lebensbereiche Arbeit, Bildung und Gesundheit noch inklusiver gestalten können. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Voneinander-Lernen durch Vorträge, praxisbezogene Workshops und sturkturierte Gesprächsformate", heißt es in der Ankündigung des Kongress. Dieser findet am Freitag, den 27. September 2024 von 9:00 bis 18:00 Uhr im Kulturzentrum Mainz (KUZ) in der Dagobertstr. 20b in 55116 Mainz statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Johannes Schweizer, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Rheinland-Pfalz wird den Kongress um 9:30 Uhr eröffnen. Im Anschluss folgen die Grußworte von Staatsekretär Dr. Denis Alt aus dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung und von Ellen Kubica, der Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen von Rheinland-Pfalz. Am Nachmittag wird u.a. kobinet-Redakteur und Buchautor Stephan Laux im Foyer im Erdgeschoss sein Buch „‚Bei geschlossener Schranke bitte anhalten!‘ Und ‚Die Stimme aus dem Off‘: Berufliche Biografie und Zwischenrufe eines ehemaligen Heilerziehungspflegers“ vorstellen und zum Gespräch bereit stehen.

Neben der Teilnahme vor Ort ist auch eine Online-Teilnahme an einer Reihe von Programmpunkten möglich.

Link zum Programm des INKLUSIVA-KONGRESS 2024 und zu weiteren Infos