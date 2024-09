Podcast Sonntag trifft IGEL: Wie gehen wir mit Diskriminierung um?

Cover des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL zum Thema Diskriminierung

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg/Halle (kobinet) Kaum hat Sascha Lang die 200. Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) mit dem Titel "Ist Inklusion in der Bildung realisierbar?" mit dem Netzlehrer und Buchautor Bob Blume erschienen, legt der Inklusator schon wieder nach. "Wie gehen wir mit Diskriminierung um?" lautet der Titel der 201. Episode des IGEL-Podcast unter der Rubrik Sonntag trifft IGEL. Dabei tauschen sich die Journalistin und Buchautorin Jennifer Sonntag und Sascha Lang über diese für viele benachteiligte Menschen sehr wichtige Frage des Umgangs mit Diskriminierungen aus.

„In dieser Folge von ‚Sonntag trifft Igel‘ sprechen Sascha Lang und Jennifer Sonntag über das Thema Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Wir beleuchten aktuelle Fälle und diskutieren, wie man mit solchen Situationen umgehen kann – ob im Alltag, in Diskotheken oder in Wahllokalen. Besonders geht es um die Frage, wie man sich wehren und auf welche Unterstützung man zählen kann. Zudem laden wir euch, unsere Hörerinnen und Hörer, ein, eigene Diskriminierungserfahrungen zu teilen und Tipps für den Umgang zu geben. Schreibt uns gerne an: [email protected]„, heißt es u.a. in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast in der Reihe Sonntag trifft IGEL.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

