Kongress: Menschenrechte ohne Schranken in Bremen

Bremen (kobinet) Vom 1. bis 5. Oktober 2024 findet in Bremen ein Kongress zu Sexualität und Gender Perspektiven von Menschen mit Behinderungen mit dem Titel "Menschenrechte ohne Schranken" statt. Die Sexualberaterin, Peer Counselorin und Diplombiologin Wiebke Hendeß, die dort zwei Vorträge halten, einen Workshop geben sowie als Protagonistin bei einem Filmgespräch dabei sein wird, hat die kobinet-nachrichten auf diesen Kongress aufmerksam gemacht. Viele weitere spannende und langjährige Expert*innen sind ebenfalls dabei.

„Diesen Kongress empfehle ich allen wärmstens, die sich mit diesen wichtigen Themen auseinandersetzen wollen. Sei es weil sie selbst behindert oder chronisch krank sind, Partner*innen oder Angehörige sind, Unterstützer*innen wie persönliche Assistent*innen oder pädagogische Mitarbeiter*innen, Student*innen oder andere Interessierte. Die Veranstalter*innen haben ein wunderbares Programm zusammengestellt, an dem man die ganze Zeit, einzelne Tage oder auch an einzelnen Veranstaltungen teilnehmen kann. Es ist sehr lange her dass es so eine umfangreiche Veranstaltung gegeben hat zum Thema Sexualität und Partnerschaft von Menschen mit Beeinträchtigungen“, schrieb Wiebke Hendeß den kobinet-nachrichten.

Link zu weiteren Infos zum Kongress