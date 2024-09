Bahn: Baustelle auch bei der Barrierefreiheit

Logo: BR24

Nürnberg (kobinet) "Die Bahn ist eine Baustelle – auch bei der Barrierefreiheit", so titelt BR24 einen Bericht über den Zustand der Deutschen Bahn in Sachen Barrierefreiheit in Bayern. "Bahnfahren soll leichter werden für Behinderte – aber auch für Menschen mit viel Gepäck, Alte oder Radfahrer: Es geht um die sogenannte Barrierefreiheit der Bahnhöfe im Freistaat. Da geht es voran – aber nicht so schnell, wie einst gedacht", heißt es in der Einführung des Berichts vom 20. September 2024 auf BR24.

Link zum Bericht auf BR24