Ein Herz für Sportmöglichkeiten für alle

Foto: Pixabay/GDJ

BERLIN (kobinet) Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark im Herzen Berlins, soll zum Leuchtturmprojekt des inklusiven Sports - zum Inklusionssportpark - umgestaltet werden. Seit über 10 Jahren diskutieren alle gemeinsam mit politischen Entscheidungsträgern, mit anwesenden Bürgerinnen und Bürgern sowie dem organisierten Sport, über die Zukunft dieses vielfältigen Sport-Areals

Pfeffersport e.V. ist einer der größten inklusiven Sportvereine Berlins. Seit vielen Jahren setzt er sich dafür ein, Menschen jeden Alters und jeder Fähigkeit die Teilnahme an Sportveranstaltungen zu ermöglichen und durch gemeinsame sportliche Erlebnisse den Zusammenhalt zu stärken.

Obwohl Inklusion und damit die gleichberechtigte Teilhabe am öffentlichen Leben in der Kultur, Bildung und im Sport ein Menschenrecht ist, bauliche und soziale Barrieren abgebaut werden müssen, seit der ratifizieren der UN-Behindertenrechtskonvention umso mehr, erfährt in diesen Tagen, so stellen Sprecher des Pfeffersport e.V. fest, das Bauprojekt vom Inklusionssportpark enormen Gegenwind aus der Bürgerbeteiligung selbst.

Bei der Umsetzung des 1.Bauabschnitt ist essentiell wichtig für die Zukunft dieser Sportmetropole ist und sollte als ein Zeichen als Investition in Bildung, Mobilität und gesellschaftliche Vielfalt verstanden werden. Dazu stellt Pfeffersport fest:

über 13 Schulstandorte benötigen das Cantianstadion für den Schulsport

die Kiez-Kids aus ansässigen Sportvereinen (ALBA Berlin, Empor, RPB, Pfeffersport e.V.)benötigen einen funktionsfähigen Sportpark

tausende bezirksübergreifende Schülerinnen und Schüler aus Mitte, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg nutzen diesen Standort

das Stadion wird als Versorgungszentrale für den Sportpark benötigt

das Stadion wird als Eventanlage für den Para-Sport in der Leichtathletik, American Football und Fußball benötigt

Mehrere Studien beweisen, dass ein Umbau des Stadions die nötigen Voraussetzungen der Barrierefreiheit nicht erfüllt. Daher benötigen wir einen Neubau, der im 2. Bauabschnitt errichtet wird und als Versorgungseinheit für den 3.Bauabschnitt, der Parkanlage mit ihren vielen Sportplätzen und Sporthallen dient.

Somit ist der Neubau des Cantianstadions-Stadions im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zum Inklusionssportpark, mit Inklusionsforschungssporthalle, aus Sicht des Pfeffersport e.V. das wichtigste sportpolitische Vorhaben Berlins, in dieser Legislaturperiode. Deshalb fordern wir den Senat von Berlin auf, endlich mit dem Bau des neuen Stadions zu beginnen.