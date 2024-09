200. IGEL Podcast-Episode: Ist Inklusion in der Bildung realisierbar?

Cover der 200. Episode des IGEL-Podcast

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) Am 18. April 2021 hat Sascha Lang die erste Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben" veröffentlicht. Damals ging es zum Auftakt darum: "Wer ist der Inklusator". Über drei Jahre später hat der Inklusator Sascha Lang nun die 200. Episode des IGEL-Podcast veröffentlicht. "Ist Inklusion in der Bildung realisierbar?" lautet der Titel dieser 200. Episode. Zu Gast bei dieser Jubiläumsausgabe ist der Netzlehrer und Buchautor Bob Blume, mit dem Sascha Lang über die Zukunft des Lernens, die Herausforderungen des Schulsystems und die Bedeutung der Inklusion in der Bildung spricht.

„Herzlich willkommen zur 200. Episode des IGEL-Podcasts ‚Inklusion Ganz Einfach Leben‘! In dieser Jubiläumsfolge sprechen wir mit dem Netzlehrer und Buchautor Bob Blume über die Zukunft des Lernens, die Herausforderungen des Schulsystems und die Bedeutung der Inklusion in der Bildung. Bob stellt uns sein neues Buch ‚Warum noch lernen?‘ vor und erklärt, warum wir das Bildungssystem in Zeiten von KI und sozialer Ungerechtigkeit überdenken müssen. Wie kann Lernen in Zukunft inklusiver und sinnvoller gestaltet werden? Ein spannendes Gespräch über die Chancen, die neue Technologien wie KI bieten, um Inklusion voranzutreiben. Mehr Infos zu Bob Blume: https://bobblume.de„, heißt es in der Ankündigung der 200. Episodes des IGEL-Podcast.

Link zur 200. Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episdoden des IGEL-Podcast