Wanderausstellung mit Werken von Phil Hubbe startet in Frankfurt

Infoplakat zur Wanderausstellung mit Phil Hubbe

Foto: DMSG Hessen

Frankfurt (kobinet) Eine Wanderausstellung unter dem Motto "Kunscht mit Spaß“ mit Werken des Karikaturisten Phil Hubbe startet am Dienstag, den 8. Oktober 2024 um 11 Uhr in der Beratungsstelle der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, Landesverband Hessen in der Wittelsbacherallee 86, in 60385 Frankfurt am Main. Unter anderem wird Frankfurts Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg teilnehmen. "Erleben Sie 'Kunscht mit Spaß', sprechen Sie persönlich mit Phil Hubbe und Vertreter:innen der DMSG Hessen, setzen Sie sich mit den ungewöhnlichen Cartoons auseinander und denken Sie daran: Es darf und soll auch gelacht werden", heißt es in der Ankündigung.

