Flagge von Hessen

Foto: public domain

Wiesbaden (kobinet) "Hessen. Da geht noch was“, so lautet der Titel eines Informationsangebots, auf das der hessische Landesbehindertenbeauftragte Andreas Winkel in seinem aktuellen Newsletter aufmerksam macht. "Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Mit diesen Worten beginnt die Verfassung Hessens. Ausgrenzung und Benachteiligung sind jedoch Alltag in Hessen. Genauso wie das Engagement gegen Diskriminierung. Die Antidiskriminierungsstelle Hessen führt seit Dezember 2022 die Kampagne 'Hessen. Da geht noch was' durch. Dafür wurden eine barrierefreie Internetseite sowie Videos mit Audiodeskription, in Gebärdensprache und mit Untertiteln erstellt. Auf diese Weise werden Projekte, Vereine oder Initiativen und Menschen sichtbar gemacht, die sich tagtäglich für Solidarität und Akzeptanz engagieren", heißt es im Newsletter des Landesbehindertenbeauftragten von Hessen.

Alles weitere gibt’s unter dem nachfolgendem Link:

https://da-geht-noch-was.hessen.de/