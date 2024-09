Cover zum IGEL-Podcast von Ellen Keune mit Prof. Dr. Sandra Fietkau

Foto: IGEL-Media

Schorndorf (kobinet) "Unterstützungskreise - wer ist dabei?" So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In der Rubrik "Lust auf Zukunftsplanung" spricht Gastgeberin Ellen Keune mit Professorin Dr. Sandra Fietkau über Unterstützungskreise im Zusammenhang mit Persönlicher Zukunftsplanung.

„In der Rubrik ‚Lust auf Zukunftsplanung‘ spricht Gastgeberin Ellen Keune mit Sandra Fietkau. Wen kenne ich alles? Gehören die alle zu meinem Unterstützungskreis? Was sind überhaupt Unterstützungskreise? Wer gehört zu einem Unterstützungskreis Wen möchte ich dabeihaben? Wie oft treffen sich die Unterstützer*innen mit der Hauptperson? Was macht ein Unterstützungskreis eigentlich? Sind das Fachleute? Warum ist Freiwilligkeit so wichtig? Wie finden wir passende Menschen für den Unterstützungskreis? Diese und viele andere Fragen beantwortet Sandra Fietkau anhand vieler toller Beispiele der Moderatorin Ellen Keune. Sie klären die Stärken eines Unterstützungskreises und wer eigentlich gestärkt wird. Wer zudem wissen will, warum die beiden auch über eine Flasche Sekt sprechen, hört am besten in diese Folge rein. Die Episoden dieser Rubrik ‚Lust auf Zukunftsplanung‘ erscheinen im IGEL-Podcast immer am 2. Samstag in den ungeraden Monaten“, heißt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen vierten Episode mit Infos zu Prof’in Dr. Sandra Fietkau, die ihre Promotion zum Thema Unterstützungskreise im Beltz-Verlag veröffentlicht hat, und zu Ellen Keunes Wirken

Link zur dritten Episode des IGEL-Podcast mit Ellen Keune und Ulrike Ehler

Link zum zweiten Podcast von Ellen Keune mit Stefan Doose zur Zukunftsplanung

Link zum ersten Podcast von Ellen Keune zur Persönlichen Zukunftsplanung mit Susanne Göbel

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast