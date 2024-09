Wiesbaden (kobinet) Auf die Publikation "Sexuelle Belästigung, Gewalt und Gewaltschutz in Werkstätten für behinderte Menschen" macht der hessische Landesbehindertenbeauftragte Andreas Winkel in seinem aktuellen Newsletter aufmerksam. "Menschen mit Behinderungen sind einem hohen Risiko ausgesetzt, Gewalt in verschiedenen Lebensbereichen zu erfahren. Das gilt besonders, wenn sie in Einrichtungen der Behindertenhilfe leben oder arbeiten. Um die Thematik besser zu verstehen und Lösungsvorschläge zu entwickeln, hat das Institut für empirische Soziologie (IfeS) im Auftrag der Bundesministerien für Arbeit und Soziales (BMAS) und für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) eine Studie durchgeführt. Der Abschlussbericht enthält die Ergebnisse der Befragungen sowie Handlungsempfehlungen und Beispiele guter Praxis für einen verbesserten Gewaltschutz", heißt es im Newsletter von Andreas Winkel.

Der Abschlussbericht kann unter nachfolgendem Link heruntergeladen werden:

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/sexuelle-belaestigung-gewalt-und-gewaltschutz-in-werkstaetten-fuer-behinderte-menschen-241796