Bundesteilhabepreis 2025 zum Thema Digitalisierung inklusiv

Logo: Bundesteilhabepreis

Foto: BMAS

Berlin (kobinet) "DIGITALISIERUNG INKLUSIV – digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Bildung und Arbeit", unter diesem Motto ist nun die Ausschreibung für Bewerbungen für den Bundesteilhabepreis 2025 angelaufen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales lobt in diesem Jahr zum sechsten Mal den mit insgesamt 17.500 Euro dotierten Bundesteilhabepreis aus. Mit dem Preis werden die drei besten Gute-Praxis-Beispiele und Modellprojekte zu einem jährlich wechselnden Schwerpunktthema ausgezeichnet. Der Bundesteilhabepreis wird von Bundesminister Hubertus Heil im Rahmen der Inklusionstage 2025 verliehen, hießt es dazu in der Ankündigung.

Das diesjährige Thema lautet „DIGITALISIERUNG INKLUSIV – digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Bildung und Arbeit“. Dazu erklärt die Parlamentarische Staatssekretärin Kerstin Griese: „Digitale Teilhabe ist Voraussetzung für eine zeitgemäße, selbständige und selbstbestimmte Beteiligung von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben. Auch in den Bereichen Bildung und Arbeit sind digitale, barrierefreie Angebote notwendig. Durch den Bundesteilhabepreis wollen wir gute Beispiele einer größeren Öffentlichkeit bekannt machen.“

Als barrierefreie Lösungen kommen Apps, Tools oder andere Informations- und Kommunikationstechnologien infrage. Auch innovative Umsetzungen von angemessenen digitalen Vorkehrungen in Bildungseinrichtungen und/oder am Arbeitsplatz können als Projekt eingereicht werden.

Wer sich bewerben kann

Bewerben können sich alle, die in den Bereichen Bildung und Arbeit digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen schaffen. Dies bezieht sich insbesondere auf Bildungsträger, Arbeitgeber, Entwickler, Unternehmen und Dienstleister, Verbände und Vereine, Menschen mit Behinderungen, Regionen und Kommunen und andere Stellen der öffentlichen Verwaltung.

Weitere Informationen für Bewerberinnen und Bewerber

Die Ausschreibung erfolgt durch die Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Unter www.bundesteilhabepreis.de gibt’s alle Informationen zum Bundesteilhabepreis sowie das Bewerbungsformular und die Teilnahmebedingungen.

Bewerbungsschluss ist der 20. Dezember 2024.

Link zu weiteren Infos