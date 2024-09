Dr. Brigitte Schumann

Foto: Bildungsklick

Düsseldorf (kobinet) "Inklusion muss sich von der Sonderpädagogik emanzipieren", so lautet der Titel eines Beitrags der Bildungsjournalistin Dr. Brigitte Schumann auf der Plattform bildungsklick.de. "Eine Hamburger Schulstudie forderte bereits 2018 dazu auf, die sonderpädagogische Ausrichtung der inklusiven Bildung in Schulen aufzugeben. Sie zeigt auch, dass die Empfehlungen eines aktuellen Gutachtens zum sonderpädagogischen Feststellungsverfahren in NRW in die falsche Richtung weisen", heißt es in der Einführung zum Beitrag.

Link zum Beitrag von Dr. Brigitte Schumann auf bildungsklick.de